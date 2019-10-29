Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 11:34

Нью-Йорк. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Sotheby's, один из крупнейших и старейших аукционных домов мира, объявил о назначении Чарльза Стюарта новым главным исполнительным директором компании.

Смена гендиректора произошла спустя несколько недель после перехода Sotheby's под контроль французского миллиардера Патрика Драи, купившего аукционный дом за $3,7 млрд и совершившего его делистинг с Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE). NYSE была единственной площадкой, где торговались акции Sotheby's в течение 31 года.

Стюарт занимает должность финансового директора и президента в американском подразделении телекоммуникационной группы Altice, также принадлежащей Патрику Драи.

В первом полугодии 2019 года продажи Sotheby's составили $3,1 млрд, что на 10% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Christie's, главный конкурент Sotheby's, зафиксировал спад на 22%, до $2,8 млрд, при этом показатель учитывает только продажи на аукционах.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй аш*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!