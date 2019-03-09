Этот контент был опубликован 9 марта 2019 г. 11:18

Мадрид. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Энергоснабжение некоторых районов Каракаса восстановлено в субботу, однако значительная часть города продолжает оставаться без света, информирует интернет-портал венесуэльской газеты "Насьональ".

Отсутствует энергоснабжение и в других регионах страны. Ранее сообщалось, что из-за проблем на крупнейшей в Венесуэле ГЭС "Гури" обесточено 80% территории страны.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в больницах, где из-за отсутствия электричества отключены системы поддержания жизней людей. В некоторых лечебных учреждениях персонах вынужден использовать ручные или механические приспособления.

Ранее министр информации страны Хорхе Родригес заявил, что причиной масштабного отключения электроэнергии стала кибератака, направленная на автоматическую систему контроля этой ГЭС. При этом он высказал мнение, что эта атака была проведена с территории США.

Х.Родригес пообещал, что в ближайшие дни Каракас передаст в международные организации доказательства причастности США к кибератаке.

1ар ав

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