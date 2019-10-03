Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 0:15

***Он выразил надежду, что ситуация изменится

Нью-Йорк(ООН). 4 октября. ИНТЕРФАКС - США пока не выдали американские визы части российской делегации, планировавшей принять участие в работе сессии Первого комитета Генассамблеи ООН, рассказал "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Части делегации (пока не выдали визы -ИФ). Мы надеемся, что ситуация может измениться", - сказал Полянский.

Он также сообщил, что все, кто собирался принять участие в каких-либо мероприятиях "на полях" новой, 74-й сессии Генассамблеи ООН "запрашивали визы примерно в одно время". Однако, по словам Полянского, необходимость участия российской делегации в работе комитета возникла уже после того, как делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым улетела.

Глава МИД РФ прилетал в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Об отказе в выдаче американских виз части российской делегации, направлявшейся в Нью-Йорк на данную неделю, стало известно 24 сентября. Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео "на полях" Генассамблеи обратил его внимание на неприемлемость таких действий Вашингтона.

Первый комитет ГА ООН занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности, которые затрагивают международное сообщество, и ищет решения глобальных проблем в условиях режима международной безопасности.

1йф бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!