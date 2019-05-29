Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 15:21

Мадрид. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Проводные и беспроводные частные сети скоростной передачи данных можно будет создавать на Кубе начиная с июля, сообщает в среду кубинская молодежная газета "Хувентуд ребельде".

Кроме того, вместе с внедрением этой меры власти страны снимают запрет на поставку оборудования для скоростной передачи данных.

Новые правила вступят в силу 29 июля и позволят развивать на Кубе высокоскоростной интернет.

До недавнего времени на Кубе были разрешены лишь платные общественные точки доступа Wi-Fi, расположенные в парках и на площадях городов. Недавно было разрешено проводить интернет в жилые дома, а несколько месяцев назад на острове были введены в строй первые сети 3G для мобильного интернета.

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