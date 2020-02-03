Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 13:56

Пекин. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Ряд военно-промышленных компаний Китая принял решение продлить каникулы для своих сотрудников из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает в понедельник китайская газета Global Times.

Подобные решения, в частности, принял Цзяннаньский судостроительный завод, который, по сообщениям, занимается в настоящее время строительством третьего китайского авианосца, а также Шэньянская авиастроительная корпорация.

Руководство компаний решило продлить каникулы по случаю китайского нового года по лунному календарю на неделю - до воскресенья, 9 февраля.

Сотрудникам компаний, которые совершили поездки по Китаю во время каникул, запрещено выходить на работу и рекомендовано оставаться на карантине вплоть до дальнейших распоряжений.

Наблюдатели отмечают, что продление каникул может привести к задержкам в реализации проектов, например, по строительству нового авианосца и истребителей.

Новый тип коронавируса начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 17 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в более чем 360 случаях.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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