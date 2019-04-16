Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 12:26

Париж. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - В пострадавшем от пожара Соборе Парижской Богоматери еще остаются предметы искусства, однако перевезти их в безопасное место пока невозможно, сообщает во вторник французское радио со ссылкой на пожарных.

В пожарной службе пояснили, что из соображений безопасности доступ в некоторые части собора еще закрыт.

Многие предметы искусства и реликвии, как сообщалось, удалось эвакуировать из Собора Парижской Богоматери еще ночью. Среди прочего, была спасена часть картин. Еще несколько полотен пострадали от огня и пока еще находятся в соборе, однако, как ожидается, их можно будет реставрировать.

При этом специалисты предупреждают, что часть предметов искусства утрачены безвозвратно.

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