Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 7:05

Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Индия и ОАЭ могут всерьёз рассмотреть возможность покупки истребителей пятого поколения Су-57.

"Су-57 - Индия. Эмираты - вполне возможно. Они смотрят уже и обсуждают давно, пока решения нет.", - заявил Чемезов журналистам на выставке в Дубае

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

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