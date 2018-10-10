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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 15:34 10.10.2018 - 15:34

Берлин. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники правоохранительных органов разыскали владельца подозрительного чемодана, обнаруженного ранее в среду неподалеку от телебашни в районе площади Александерплатц в Берлине, сообщил "Интерфаксу" представитель полиции.

Полиция выяснила, что чемодан неопасен. В настоящее время оцепление в зоне инцидента снято.

"Что было в чемодане я не знаю, но обнаружился его хозяин: чемодан принадлежит, предположительно, бездомному гражданину", - сказал собеседник агентства.

Ранее полиция через Twitter сообщила, что чемодан обнаружен на улице Панорамаштрасе - прямо у подножия башни.

1тф аю

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