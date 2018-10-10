Чемодан, найденный у берлинской телебашни, не представляет опасности - полиция
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Берлин. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники правоохранительных органов разыскали владельца подозрительного чемодана, обнаруженного ранее в среду неподалеку от телебашни в районе площади Александерплатц в Берлине, сообщил "Интерфаксу" представитель полиции.
Полиция выяснила, что чемодан неопасен. В настоящее время оцепление в зоне инцидента снято.
"Что было в чемодане я не знаю, но обнаружился его хозяин: чемодан принадлежит, предположительно, бездомному гражданину", - сказал собеседник агентства.
Ранее полиция через Twitter сообщила, что чемодан обнаружен на улице Панорамаштрасе - прямо у подножия башни.
1тф аю
Интерфакс