*** В посольстве РФ выясняют обстоятельства его смерти
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Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов убит в Лос-Анджелесе, сообщает в пятницу американский телеканал CBS News.
По его данным, выстрел был произведен из автомобиля, проезжавшего мимо Кольцова. Трагическое происшествие случилось 10 июня.
Против человека, выстрелившего в Кольцова, выдвинуты обвинения в убийстве. Кроме того, его подозревают в нескольких попытках вооруженного ограбления.
В посольстве РФ в США направили американским властям запрос с целью выяснения обстоятельств смерти Кольцова.
"Из СМИ узнали о трагической гибели в Лос-Анджелесе российского гражданина Дмитрия Кольцова. Выясняем обстоятельства произошедшего, направили запросы американским властям", - сообщили "Интерфаксу" в российском посольстве.
В дипмиссии отметили, что российские дипломаты поддерживают связь с родственниками Кольцова.
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