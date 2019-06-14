Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 18:47

*** В посольстве РФ выясняют обстоятельства его смерти

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Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов убит в Лос-Анджелесе, сообщает в пятницу американский телеканал CBS News.

По его данным, выстрел был произведен из автомобиля, проезжавшего мимо Кольцова. Трагическое происшествие случилось 10 июня.

Против человека, выстрелившего в Кольцова, выдвинуты обвинения в убийстве. Кроме того, его подозревают в нескольких попытках вооруженного ограбления.

В посольстве РФ в США направили американским властям запрос с целью выяснения обстоятельств смерти Кольцова.

"Из СМИ узнали о трагической гибели в Лос-Анджелесе российского гражданина Дмитрия Кольцова. Выясняем обстоятельства произошедшего, направили запросы американским властям", - сообщили "Интерфаксу" в российском посольстве.

В дипмиссии отметили, что российские дипломаты поддерживают связь с родственниками Кольцова.

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