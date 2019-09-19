Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 13:41

Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Стену на границе между США и Мексикой протестировали скалолазы, однако они не смогли перебраться на другую сторону, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"У нас были скалолазы...и они испытывали разные виды стен...Они не смогли перебраться за эту стену", - сказал президент, указывая на недавно построенный участок стены в Калифорнии.

Президент подчеркнул, что одна из важных характеристик новой стены была возможность увидеть, что за ней. Возводимая стена состоит из отдельно стоящих металлических планок, позволяющих свободно смотреть за другую сторону ограждения.

Трамп во время визита в Калифорнию посетил населенный пункт Отей Меса, расположенный на границе с Мексикой.

Там он осмотрел пограничную стену и оставил на одной из планок свою подпись.

"На этой стене можно жарить яичницу", - заметил президент. Стена сделана из материала, поглощающего тепло.

В районе, где побывал Трамп, проводится замена уже существовавшего участка стены на протяжении 22,5 км.

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