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Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Власти Черногории позитивно восприняли решение Сената США, который поддержал ратификацию соглашения о вступлении страны в Североатлантический альянс, передает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

При этом черногорские власти назвали такой шаг "движением вперед" для своей страны, несмотря на негативную реакцию со стороны России, отмечает агентство.

Ранее стало известно, что "за" вступление страны в НАТО проголосовали 97 членов верхней палаты, "против" - двое, один воздержался.

К настоящему времени вступление в альянс Черногории одобрили 24 из 28 стран-членов НАТО.

Тэ мв

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