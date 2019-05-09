Этот контент был опубликован 9 мая 2019 г. 11:10

Рим. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Суд в Черногории заочно приговорил двух граждан России к тюремному сроку по обвинению в подготовке государственного переворота в стране, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Судья Сузана Мугоша, оглашая приговор, также заявила, что двое россиян, Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, обвиняются в попытке совершения террористического акта, а также в создании криминальной организации. Кроме того суд вынес приговор еще 11 обвиняемым.

Приговор россиянам был вынесен заочно, Э.Шишмаков получил 15 лет лишения свободы, В.Попов - 12 лет. Два оппозиционных черногорских политика получили по пять лет лишения свободы каждый.

В вердикте суда говорится, что обвиняемые планировали захватить парламент Черногории в день выборов 16 октября 2016 года, убить премьер-министра Мило Джукановича и установить власть, настроенную против НАТО.

Иностранные СМИ называют Э.Шишмакова и В.Попова сотрудниками российских спецслужб. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее называл обвинения в попытке госпереворота в Черногории в адрес российских спецслужб голословными. В Кремле называли подобные обвинения абсурдными.

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