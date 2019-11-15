Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 11:13

Кабул. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Начальник полиции уезда Варсадж провинции Тахар Мухаммад Афзал Хакими и трое его сотрудников были убиты в ходе боестолкновения с членами террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщили местные СМИ со ссылкой на начальника пресс-центра полиции провинции Баглан Ахмад Джавида Башарата.

Нападение произошло в районе перевала Пульфи уезда Хост-ва-Ференг в провинции Баглан, отметил начальник пресс-центра.

Башарат отметил, что несмотря на прибытие на помощь группе Хакими полицейских из соседнего уезда Джалга, нападавшим удалось скрыться с места боестолкновения.

Представитель террористического движения заявил о том, что засада, в ходе которой были убиты полицейские, была устроена талибами.

Ош пч

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