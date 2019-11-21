Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 14:16

Дубай. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Четверо протестующих были убиты в четверг в Багдаде в результате столкновений между демонстрантами и иракскими силами правопорядка, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на сотрудников служб безопасности.

По данным властей, столкновения произошли в ночь на четверг на двух мостах, соединяющих площадь Тахрир с западным берегом Тигра, где расположено большинство правительственных зданий и посольств иностранных государств.

Также в ходе стычек были ранены 44 человека.

По данным добровольцев, которые оказывают помощь пострадавшим, стрельба с использованием боевых патронов началась около 1:30 по местному времени (совпадает с московским). Также применялись слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Столкновения возобновились и в городе Кербела на юго-западе от Багдада.

Уже более недели протестующие занимают площадь Тахрир и проводят там антиправительственные демонстрации.

25 октября страну охватила вторая волна антиправительственных демонстраций. Тогда жители Ирака, недовольные политикой правительства, вышли на улицы Багдада, а также городов Эд-Дивания и Эн-Насирия. Они выступают против широко распространенной коррупции, нехватки рабочих мест и плохого государственного обеспечения.

Протестующие, впервые заявившие о недовольстве 1 октября, изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в соцсфере, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку всего политического руководства, включая самого премьер-министра.

С начала демонстраций 1 октября в Ираке погибли не менее 320 человек, тысячи были ранены.

1ви аю

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