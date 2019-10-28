Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 10:54

*** Обе палаты парламента Афганистана призвали международное сообщество отреагировать

Кабул. 28 октября. ИНТЕРФАКС - В результате ракетного обстрела с пакистанской территории в восточной афганской провинции Кунар погибли три женщины и один старик, сообщил в понедельник телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Абдул Гани Самима.

По его словам, нападения начались в воскресенье, и силы безопасности Афганистана были вынуждены открыть ответный огонь.

"Пакистанские ракетные удары начались вчера в три часа и продолжались до семи часов утра. Три женщины и один старик были убиты, одна женщина и двое детей ранены после того, как несколько ракет попали в жилые дома в уезде Нари. Эти атаки продолжаются до сих пор", - сообщил Самим.

Между тем Волеси Джирга (нижняя палата парламента Афганистана - ИФ) и Мишрону Джирга (сенат - ИФ) в понедельник выступили в совместном заявлении, в котором осудили нападения и призвали "немедленно прекратить атаки пакистанских сил". В заявлении также содержится призыв к правительству Афганистана, Соединенным Штатам и международному сообществу "серьезно" отнестись к атакам Пакистана и решить проблему.

Тв ки

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