Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 7:43

Рим. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Не менее четырех человек стали жертвами землетрясения в Албании, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Один человек погиб в округе Курбин к северу от Тираны, второй - в городе Дуррес. Где погибли еще два человека, в сообщении не указано. Еще 150 человек пострадали.

Посольство России в этой стране сообщило, что информации о пострадавших россиянах нет.

Отмечается, что землетрясение привело к обрушению ряда зданий. Проводятся поисково-спасательные работы.

По словам очевидцев, подземные толчки ощущались вдоль всего албанского побережья.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.

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