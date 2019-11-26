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Рим. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Не менее четырех человек стали жертвами землетрясения в Албании, сообщает во вторник агентство Associated Press.
Один человек погиб в округе Курбин к северу от Тираны, второй - в городе Дуррес. Где именно погибли еще два человека, в сообщении не указано. Еще 150 человек пострадали.
Посольство России в этой стране сообщило, что информации о пострадавших россиянах нет.
Отмечается, что землетрясение привело к обрушению ряда зданий. Проводятся поисково-спасательные работы.
Президент Албании назвал сложившуюся ситуацию "очень драматичной".
"Ситуация очень драматичная. Прилагаются все усилия, чтобы вызволить людей из-под завалов", - сказал глава государства Илир Мета.
По словам очевидцев, подземные толчки ощущались вдоль всего албанского побережья.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.
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