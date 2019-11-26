Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 8:20

(расширенная версия, добавлена реакция президента)

Рим. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Не менее четырех человек стали жертвами землетрясения в Албании, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Один человек погиб в округе Курбин к северу от Тираны, второй - в городе Дуррес. Где именно погибли еще два человека, в сообщении не указано. Еще 150 человек пострадали.

Посольство России в этой стране сообщило, что информации о пострадавших россиянах нет.

Отмечается, что землетрясение привело к обрушению ряда зданий. Проводятся поисково-спасательные работы.

Президент Албании назвал сложившуюся ситуацию "очень драматичной".

"Ситуация очень драматичная. Прилагаются все усилия, чтобы вызволить людей из-под завалов", - сказал глава государства Илир Мета.

По словам очевидцев, подземные толчки ощущались вдоль всего албанского побережья.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!