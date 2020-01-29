Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 6:26

Пекин. 29 января. ИНТЕРФАКС - 206 подданных Японии доставлены чартерным рейсом японской авиакомпании в Токио из Уханя, сообщили китайские СМИ со ссылками на источники.

В самолете вместе с экипажем самолета в Ухань прибыли врач и две медсестры, которые уже в полете на родину проверили всех пассажиров. По прибытии в Токио четверых из них госпитализировали с подозрением на наличие заболевания - пневмонии нового типа, отмечается в сообщениях.

Всех прибывших специальными автобусами доставили в медицинский исследовательский центр, где они пройдут дополнительную проверку. Даже тем, у кого не будет выявлено признаков заболевания, рекомендовано не покидать дома в течение двух недель.

Это была первая партия японцев, доставленная из КНР. Как ожидается, в среду вечером в Ухань прибудет еще один самолет для эвакуации других японцев.

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