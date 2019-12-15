Этот контент был опубликован 15 декабря 2019 г. 17:19

Кабул. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - В афганском городе Герат после нападения на полицейский пост взорвали гранату в кафе, ранены четверо посетителей, сообщил в воскресенье телеканал Tolo News со ссылкой на представителя полиции города.

"Неизвестные бросили в кафе ручную гранату, ранены четверо мирных граждан", - сообщил телеканалу представитель полиции Абулахад Вализада.

Чуть ранее в воскресенье в этом же городе боевики атаковали полицейский блокпост, убиты трое стражей порядка, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на главу полиции региона Аминуллу Амирхейла.

"Примерно в 19 часов (15-30 мск) в воскресенье вооруженная группа атаковала полицейский пост в десятом районе города Герат, убиты трое сотрудников полиции. Ответным огнем ликвидированы двое нападавших", - сказал Амирхейл.

После перестрелки, понеся потери, боевики покинули место столкновения, говорится в сообщении.

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