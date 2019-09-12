Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 14:39

Рим. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Ордера на помещение четверых людей в предварительное заключение изданы в рамках расследования аварии на эскалаторах в метро Рима, где пострадали российские футбольные болельщики, сообщает в четверг итальянское агентство АНСА со ссылкой на собственные источники.

Двое заключенных - сотрудники столичной метрокомпании, двое других работали в муниципальной транспортной компании, отмечают собеседники агентства.

В отношении этих людей выдвинуты обвинения в растрате общественных фондов и в причинении тяжких телесных повреждений.

23 октября прошлого года итальянское посольство в Москве сообщило, что до 30 болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро. Более 10 человек были доставлены в больницы с травмами, в том числе с тяжелыми.

Неполадки эскалатора произошли на станции метро "Репубблика" в часы наибольшей загруженности метро - около 19:00 по местному времени (20:00 мск). По словам очевидцев, речь шла об обрушении эскалатора.

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