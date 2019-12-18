Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 19:44

Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленный сотрудник разведывательного управления Пентагона и заместитель министра обороны США Кари Бинген решила покинуть свой пост, сообщает в среду газета The Hill.

По данным издания, Бинген перестанет выполнять свои обязанности в январе. Она стала уже четвертым за последние семь дней сотрудником Пентагона, который принял решение об отставке.

Ранее на этой неделе глава Пентагона Марк Эспер указал, что не видит ничего плохого в смене состава, назвав это обычной практикой.

"Возможно, вы увидите еще несколько отставок... И опять же, это обычная ротация. Люди отработали два года, уже даже больше двух", - сказал Эспер в понедельник. Он добавил, что постарается "как можно быстрее" найти им замену.

The Hill отмечает, что в настоящее время шесть из 21 постов заместителя министра обороны США пустуют, а еще на нескольких постах в Пентагоне сотрудники не утверждены и находятся в статусе "временно исполняющих обязанности".

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