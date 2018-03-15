Четвертый с начала недели боевой корабль ВМФ России вошел в Средиземное море
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Стамбул. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Большой десантный корабль "Азов" в четверг прошел через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские интернет-ресурсы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Это уже четвертый с начала недели российский боевой корабль, который зашел в Средиземноморье.
Как сообщалось, 12 марта в его акваторию из Черного моря проследовал большой десантный корабль "Минск", 13 марта - фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", а 14 марта - сторожевой корабль "Пытливый".
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Интерфакс