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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 20:33 15.03.2018 - 20:33

Стамбул. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Большой десантный корабль "Азов" в четверг прошел через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские интернет-ресурсы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

Это уже четвертый с начала недели российский боевой корабль, который зашел в Средиземноморье.

Как сообщалось, 12 марта в его акваторию из Черного моря проследовал большой десантный корабль "Минск", 13 марта - фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", а 14 марта - сторожевой корабль "Пытливый".

По утверждению стамбульских сайтов, боевой корабль Черноморского флота "Азов" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море. Это уже третий поход данного боевого корабля в Сирию с начала года.

Ранее в четверг из похода в Сирию в Черное море через Босфор проследовал БДК "Орск".

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