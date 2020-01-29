Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 12:57

Брюссель. 29 января. ИНТЕРФАКС - На Россию по состоянию на конец 2019 года приходится четверть всех находящихся на рассмотрении дел в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), говорится в отчете о деятельности суда за 2019 год.

"На конец 2019 года число исковых заявлений, находящихся на рассмотрении ЕСПЧ, составило 59,8 тыс. Четверть рассматриваемых заявлений касаются России", - отмечается в докладе, опубликованном в среду.

"Данные за 2019 год свидетельствуют, - говорится в документе, - что рост числа новых дел происходил за счет увеличения количества исковых заявлений против Боснии-Герцеговины, Российской Федерации, Турции и Украины".

По состоянию на 31 декабря 2019 года большинство находящихся на рассмотрении дел были против России (25,2%), за которой следуют Турция (15,5%), Украина (14,8 %), Румыния (13,2 %) и Италия (5,1%).

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