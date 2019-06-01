Этот контент был опубликован 1 июня 2019 г. 12:06

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Испанская полиция задержала в Мадриде четверых подданных Великобритании накануне финала Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в субботу вечером, сообщила BBC News.

Британцев задержали за нападения на людей, в том числе сотрудников полиции.

В столицу Испании приехали десятки тысяч английских фанатов, чтобы поддержать свои любимые команды. Испанская полиция отрядила дополнительные 1,3 тысячи сотрудников для охраны порядка в день финала.

В этом году трофей разыграют два английских клуба: прошлогодний финалист "Ливерпуль" и лондонский "Тоттенхэм". Игра начнется в 22:00 по московскому времени. 1дк ав

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