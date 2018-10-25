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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 12:44 25.10.2018 - 12:44

Иерусалим. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Поставленные из России четыре батареи зенитных ракетных систем С-300 размещены на северо-западе Сирии в районе города Масьяф, сообщила в четверг газета "Таймс оф Исраэл", ссылаясь на спутниковые снимки частной израильской компании ImageSat International, опубликованные 24 ноября.

По данным компании, комплексы размещены на недавно созданной площадке вблизи сирийского города Масяф в провинции Хама. В его районе израильская авиация ранее наносила авиаудары по целям, которые, по утверждению Израиля, имели отношение к сирийской программе создания химического оружия.

ImageSat International, основываясь на снимках, утверждает, что комплексы, судя по всему, пока еще не поставлены на боевое дежурство, и неясно, кто их обслуживает - россияне или сирийцы.

Компания также отметила, что комплексы С-300 расположены в 1,3 км от места дислокации российской батареи зенитных ракетных систем С-400, которая считается одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире.

Место размещения четырех батарей ЗРК С-300 находится приблизительно в 55 км от авиабазы Хмеймим и 45 км от базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли.

Минобороны РФ возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО Ил-20, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью.

Израиль отверг обвинения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после трагедии с Ил-20 Россия решила передать армии Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300.

В начале октября С.Шойгу заявил, что Россия завершила поставку в Сирию систем С-300. "Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", - сказал тогда С.Шойгу.

Эксперты, проанализировав кадры разгрузки систем ПВО на авиабазе Хмеймим, пришли к выводу, что в Сирию поставлена система С-300ПМ. "Это - С-300ПМ. В ней применяются ракеты семейства 48Н6", - сказал "Интерфаксу" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

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