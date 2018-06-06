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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 21:25 06.06.2018 - 21:25

Лондон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС США, Британии и командования НАТО в среду провели разведывательные полеты вблизи западных рубежей России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, в среду к юго-западу у границ Калининградской области совершили полеты самолеты AWACS королевских ВВС Великобритании и командования НАТО, находясь в воздушном пространстве Польши.

Вслед за ними к юго-западу от границ Калининградской области были зафиксированы полеты двух самолетов AWACS ВВС США, вылетевших с авиабазы Гайленкирхен в Германии. Они в течение более трех часов курсировали у границ России в небе над Польшей.

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