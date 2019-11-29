Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 14:35

Лондон. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon совершили многочасовые полеты над районами Северной Атлантики, где проходят крупные учения российских подводных лодок, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По имеющимся данным, в операции в минувшие сутки были задействованы сразу четыре американских морских разведчиков P-8A Poseidon. Самолеты, вылетевшие с авиабазы Лажеш на португальских Азорских островах, часами курсировали к югу от линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией (GIUK), на которой размещена гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (Sound Surveillance System).

В конце октября норвежская телерадиокомпания NRK, ссылаясь на источники в военной разведке, сообщала, что десять российских подводных лодок, в том числе восемь атомных, задействованы в операции в Северной Атлантике, целью которой является отработка прорыва оборонительных рубежей НАТО на линии GIUK и скрытного подхода к восточному побережью США.

Судя по маршрутам полетов самолетов ВМС США, российские подлодки, вышедшие с баз российского Северного флота, миновав эту линию, действуют уже южнее. Ранее полеты натовских самолетов в основном осуществлялись над Норвежским морем к северу от противолодочной системы НАТО в Северной Атлантике.

Полеты натовских военных самолетов над районом учений российских подлодок, начавшиеся в конце октября, проводятся практически ежедневно. Помимо авиации ВМС США, в операции задействованы патрульные самолеты ВВС Норвегии, Канады и Франции. В этих целях используются авиабазы Кефлавик в Исландии, Андёйя на севере Норвегии, и, с недавних пор, - Лажеш на португальских Азорских островах.

"Россия хочет показать, что они в состоянии приблизиться к США. Они хотят проверить способность Запада обнаружить их, и то, как они будут реагировать", - считают источники в разведке Норвегии.

По их данным, операция российских подводных лодок, рассчитанная на 60 дней, началась в Баренцевом и Норвежском морях в 20-х числах октября.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что российские подводные лодки вышли в Баренцево и Норвежское моря в рамках плановых тренировок.

"Российские военные проводят плановые мероприятия боевой оперативной подготовки", - сказал собеседник агентства. "В сообщении (норвежской телерадиокомпании NRK, - "ИФ") много вымысла", - отметил источник.

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