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Стамбул. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Боевики "Рабочей партии Курдистана", признанной в Турции террористической, в четверг атаковали турецкий военный конвой в провинции Батман на юго-востоке Турции, сообщает Анатолийское агентство новостей.

В результате нападения погибли четверо турецких солдат, а еще пятеро получили ранения.

Боевики привели в действие самодельное взрывное устройство, когда мимо проходил военный конвой.

В районе организована спецоперация, чтобы поймать виновных в нападении.

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Интерфакс