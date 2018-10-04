Четыре турецких солдата погибли в результате нападения курдских боевиков на военный конвой

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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 9:39 04.10.2018 - 09:39

Стамбул. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Боевики "Рабочей партии Курдистана", признанной в Турции террористической, в четверг атаковали турецкий военный конвой в провинции Батман на юго-востоке Турции, сообщает Анатолийское агентство новостей. В результате нападения погибли четверо турецких солдат, а еще пятеро получили ранения. Боевики привели в действие самодельное взрывное устройство, когда мимо проходил военный конвой. В районе организована спецоперация, чтобы поймать виновных в нападении. 1бф аю Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс