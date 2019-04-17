Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 20:46

Брюссель. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - В греческой столице после удара молнии в районе Акрополя в среду были госпитализированы четыре человека, в том числе двое сотрудников охраны и двое посетителей, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

Сооружения Акрополя не пострадали в результате происшествия.

Пострадавшие были отправлены в больницу с неглубокими порезами из-за разбившегося от удара молнии стекла на посту охраны, а также для проверки на предмет последствий удара молнии.

Госпитализированные посетители уже были выписаны из больницы, в то время как двое пострадавших сотрудников охраны пока остаются под наблюдением медиков.

Акрополь является самым популярным археологическим памятником Древней Греции, ежегодно он привлекает более 3 млн посетителей. Архитектурный комплекс расположен на вершине холма в центре Афин - это самое высокое место в городе.

В Акрополе находятся одни из самых известных древнегреческий памятников, в том числе возведенные в 5 веке до н.э. Парфенон, статуя Афины, храм Ники и святилище Зевса - древнегреческого бога-громовержца, старшего из олимпийских богов.

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