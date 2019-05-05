Этот контент был опубликован 5 мая 2019 г. 15:04

Дубай. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Не менее четырех человек погибли, около 40 получили ранения в результате нападения боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) на полицейский участок в городе Пули-Хурми северной афганской провинции Баглан, сообщают СМИ со ссылками на местные власти.

Ранее сообщалось о 30 пострадавших.

По другим данным, число погибших составляет пять человек, ранены около 50 человек.

Группа вооруженных боевиков атаковала участок после того, как смертник подорвал себя перед зданием, где он расположен.

Ответственность за нападение взяло на себе афганское движение "Талибан".

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