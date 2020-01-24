Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 20:44

Стамбул. 24 января. ИНТЕРФАКС - Землетрясение в провинции Элязыг на востоке Турции привело, по предварительным данным, к гибели четырех человек, сообщает в пятницу информационное агентство "Анадолу".

"В результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг погибли 4 человека", - заявил министр МВД Турции Сулейман Сойлу.

Министр добавил, что, по имеющимся сведениям, из-за землетрясения разрушены около десятка зданий.

Сообщается, что очаг землетрясения, которое началось в 20:55 по местному времени (совпадает с мск), залегал на глубине 6,75 км.

1ка аю

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