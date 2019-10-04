Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 20:16

Дубай. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Не менее четырех человек стали в пятницу жертвами неизвестных снайперов, открывших огонь во время акций протеста в Багдаде, сообщает курдский телеканал "Рудау".

Двое погибших - сотрудники иракских служб безопасности, а еще двое - мирные жители.

Тем временем, число жертв беспорядков достигло 42 человек. По данным местных правозащитников, пострадали 1936 человек, были задержаны 454 протестующих, однако 287 из них уже освободили.

Жители Ирака выходят на демонстрации против безработицы, правительственной коррупции и низкого качества общественных услуг. Многие протестующие - молодежь. В основном протесты проходят в Багдаде и на юге Ирака.

Из-за протестов власти Ирака заблокировали доступ к Интернету на значительной части территории страны, а также ввели комендантский час. Тем не менее, по данным "Рудау", в пятницу протесты продолжались в ряде районов Багдада.

В пятницу к протестующим обратился премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди, заявив, что власти их слышат, и призвал разойтись по домам.

Также в пятницу впервые с момента начала протестов выступил аятолла Али ас-Систани - самое влиятельное духовное лицо среди иракских шиитов. Он раскритиковал иракские власти и призвал остановить беспорядки на улицах Ирака.

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