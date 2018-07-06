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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 12:21 06.07.2018 - 12:21

Токио. 6 июля. ИНТЕРФАКС - В Японии четыре человека погибли, еще четверо пропали без вести в результате проливных дождей, вызвавших паводки и оползни, сообщает в пятницу телеканал Эн-Эйч-Кей.

Так, в населенном пункте Инагава, расположенном недалеко от Осаки, троих рабочих унес поток воды, когда они очищали отводную трубу в ирригационном пруду. Двое мужчин получили ранения, один скончался.

В городе Хасима префектуры Гифу в дренажном сооружении обнаружили тело пожилой женщины. В городе Акитака префектуры Хиросима в разлившейся реке обнаружили утонувшего 59-летнего мужчину, а в городе Камеока префектуры Киото также в реке нашли тело 52-летней женщины.

Пропавшие без вести - три мужчины и одна женщина в возрасте от 52 до 66 лет.

Телеканал отмечает, что в связи с ливнями Японское метеорологическое агентство опубликовало предупреждения для префектур Нагасаки, Фукуока и Сага, оповестив о возможности "серьезных стихийных бедствий".

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