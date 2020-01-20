Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 16:37

Дубай. 20 января. ИНТЕРФАКС - Не менее четырех человек погибли в понедельник в Багдаде после того, как иракские силы безопасности попытались рассеять участников антиправительственных акций протеста и помешать активистам блокировать дороги, передает межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

В частности, жертвами столкновений стали двое демонстрантов и двое полицейских.

По данным телеканала, при разгоне акций силы безопасности использовали слезоточивый газ и боевые патроны.

"Аль-Арабийя" напоминает, что в понедельник истек срок ультиматума, предъявленный оппозиционерами правительству страны: недовольные требовали, чтобы власти сформировали временное правительство, провели досрочные выборы, расследовали гибель и похищения активистов. Неудовлетворенные действиями правительства активисты в понедельник вновь вышли на акции протеста в разных районах страны.

В частности, протестующие заблокировали дорогу между Багдадом и Эн-Насирией - крупнейшими городами Ирака, перекрыли трассы из Эд-Дивании и Эль-Кута.

Тем временем, Совет Безопасности Ирака санкционировал аресты лиц, блокирующих дороги в ходе акций протеста.

По данным "Аль-Арабийи", серьезное присутствие сил безопасности отмечается на юге Ирака.

С начала акций протеста в Ираке в октябре 2019 в столкновениях с силами безопасности погибли как минимум 500 человек.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

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