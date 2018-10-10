Четыре человека погибли при крушении лодки с мигрантами в Эгейском море близ Турции
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Стамбул. 10 октября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, четыре человека погибли и 30 числятся пропавшими без вести после крушения лодки с мигрантами в Эгейском море близ побережья Турции, передает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на МВД Турции.
"Лодка с мигрантами на борту перевернулась у берегов Турции в Эгейском море", - цитирует агентство турецкое МВД.
По информации министерства, одной женщине из Ирака, находившейся на борту лодки, удалось доплыть до берега в районе турецкой провинции Измир, и позвать помощь.
Береговая охрана Турции ведет поиски пропавших.
1ла эф
Интерфакс