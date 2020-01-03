Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 1:23

Дубай. 3 января. ИНТЕРФАКС - В результате ракетного обстрела района вблизи международного аэропорта иракской столицы Багдада четыре человека погибли, не менее 12 получили ранения, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на службу безопасности Ирака.

Агентство уточнило, что не менее трех реактивных снарядов разорвались у грузового терминала аэропорта, были уничтожены две автомашины.

Как сообщали ранее арабские СМИ, в районе аэропорта в ночь на пятницу зафиксированы несколько взрывов.

По поступающей информации, речь идет о трех ракетах, взорвавшихся близ расположенного у аэропорта иракского контртеррористического центра. В то же время, телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что взрывы были замечены у базы руководимых США сил международной коалиции.

Пока информация о том, кто несет ответственность за обстрел, не поступала.

После инцидента в районе места происшествия были замечены американские боевые вертолеты.

Ранее министр обороны США Марк Эспер предупредил, что Иран вполне может продолжить организовывать направленные против США провокации в Ираке, однако пожалеет об этом.

"Есть данные, указывающие на то, что они могут планировать еще атаки. Думаю ли я, что они могут перейти к действиям? Да. И, скорее всего, они пожалеют об этом", - приводят слова Эспера американские СМИ.

Ранее на этой неделе демонстранты в Ираке совершили серию нападений на посольство США в Багдаде после нанесения американскими ВВС ударов по позициям шиитских боевиков. Президент Дональд Трамп заявил, что за этой акцией стоит Иран. В Тегеране такие обвинения отвергают.

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