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Вашингтон. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает телеканал CNN.
По данным полиции, неизвестный зашел в бар и открыл огонь по посетителям, попав в девять человек.
Четыре человека погибли от полученных ранений. Еще пятерых госпитализировали, все они в стабильном состоянии.
Полиция пока не задержала стрелка. Данных о его личности и мотивах не поступало.
Также полиция не исключает, что подозреваемый в стрельбе действовал не один. Оперативники изучают записи камер наружного наблюдения. Территория возле бара оцеплена.
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