Вашингтон. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.
По данным полиции, неизвестный зашел в бар и открыл огонь по посетителям, попав в девять человек.
Полиция пока не задержала стрелка. Данных о его личности и мотивах не поступало.
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