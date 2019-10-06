Этот контент был опубликован 6 октября 2019 г. 12:16

Вашингтон. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.

По данным полиции, неизвестный зашел в бар и открыл огонь по посетителям, попав в девять человек.

Полиция пока не задержала стрелка. Данных о его личности и мотивах не поступало.

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