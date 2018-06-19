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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 20:06 19.06.2018 - 20:06

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Подразделения Национальной гвардии США четырех штатов отказались направлять свои силы на охрану южной границу страны, сообщает во вторник газета "Нью-Йорк таймс".

О таком решении объявили губернаторы штатов Мэриленд, Массачусетс, Нью-Йорк и Род-Айленд. Они заявили, что приостановят отправку или отзовут силы Национальной гвардии с границы с Мексикой.

Решение губернаторов принято на фоне растущего неодобрения политики президента США Дональда Трампа по разделению детей мигрантов с их родителями.

В апреле Д.Трамп призвал Национальную гвардию помочь в обеспечении безопасности границы, заявив, что для остановки незаконного перехода границы требуются тысячи военнослужащих.

"До тех пор, пока эта политика по разделению детей и их семей не будет отменена, Мэриленд не будет отправлять ресурсы Национальной гвардии на границу", - заявил губернатор Мэриленда Ларри Хоган.

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