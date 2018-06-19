Четыре штата отказались отправлять Национальную гвардию на границу с Мексикой из-за позиции Трампа по мигрантам
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Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Подразделения Национальной гвардии США четырех штатов отказались направлять свои силы на охрану южной границу страны, сообщает во вторник газета "Нью-Йорк таймс".
О таком решении объявили губернаторы штатов Мэриленд, Массачусетс, Нью-Йорк и Род-Айленд. Они заявили, что приостановят отправку или отзовут силы Национальной гвардии с границы с Мексикой.
Решение губернаторов принято на фоне растущего неодобрения политики президента США Дональда Трампа по разделению детей мигрантов с их родителями.
В апреле Д.Трамп призвал Национальную гвардию помочь в обеспечении безопасности границы, заявив, что для остановки незаконного перехода границы требуются тысячи военнослужащих.
"До тех пор, пока эта политика по разделению детей и их семей не будет отменена, Мэриленд не будет отправлять ресурсы Национальной гвардии на границу", - заявил губернатор Мэриленда Ларри Хоган.
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Интерфакс