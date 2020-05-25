Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 21:44

Брюссель. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Чехия и Словакия договорились открыть границу для въезда граждан каждой из этих стран с условием, что срок поездки не будет превышать 48 часов, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Это будет возможно без тестов и карантина", - заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, отметив, что граница для подобных поездок будет открыта со среды.

По данным СМИ, также Прага открывает пограничные переходы с Австрией и ФРГ, однако прибывающие через них лица должны предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус.

Кроме этого, в страну начнут допускать граждан ЕС, но только если их поездка, продолжительностью не более 72 часов, будет иметь деловые цели или будет связана с посещением родственников. Приезжающие должны иметь отрицательные результаты тестов на коронавирус.

Разрешат въезд и негражданам ЕС на сезонную работу, однако эти лица тоже не должны быть инфицированы коронавирусом.

1аю аг

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