Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 14:33

Варшава. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Чехия приняла решение о высылке из страны двух российских дипломатов, сообщили на совместной пресс-конференции чешский премьер Андрей Бабиш и глава МИД Томаш Петржичек.

"Два сотрудника российского посольства объявлены "персона нон-грата", - заявил Бабиш.

Он пояснил, что "на основании информации и доказательств Службы безопасности и информации четко следует, что один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков".

"Это вызвало осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации в Чешской республике. Мы являемся суверенным государством, и такие действия являются неприемлемыми", - подчеркнул премьер Чехии.

"Мы пытались урегулировать неприятную ситуацию дипломатическим путем. Мы неоднократно общались с посольством России. Но дипломатическое решение было невозможно, Российская Федерация не предоставила нам другого варианта. После досконального рассмотрения ситуации мы приступаем к высылке дипломатических представителей", - заявил в свою очередь глава МИД Томаш Петржичек.

Чешское радио отмечает, что эта мера властей страны связана с так называемым "рициновым делом".

Чешский еженедельник "Респект" ранее писал, что в Чехию по дипломатическому паспорту якобы прибыл гражданин России с ядом рицин. Москва, продолжает чешское радио, назвала это "журналистской уткой". Однако глава МИД Петржичек подтвердил приезд дипломата. От комментариев относительно того, был ли обнаружен у российского дипломата яд, чешский министр отказался.

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