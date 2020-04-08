Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 13:42

Варшава. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Чехии удалось остановить неконтролируемое распространение коронавирусной инфекции, сообщил в среду журналистам министр здравоохранения страны Адам Войтех.

"Худшее определенно для нас уже позади. В тоже время больницы и палаты интенсивной терапии все еще располагают необходимыми ресурсами", - сказал он.

Накануне чешские специалисты сообщили о 195 новых случаях заражения, что значительно ниже пикового показателя в 375 случаев, зафиксированного 27 марта.

"Недавние данные указывают на изменение общего направления, - прокомментировал ситуацию Ладислав Душек, руководитель чешского Института информации и статистики в сфере здравоохранения. - Это четкий сигнал того, что неконтролируемое распространение болезни остановлено".

С понедельника власти Чехии начали ослаблять некоторые меры, призванные сдержать распространение коронавируса - в частности открылись некоторые магазины, разрешено не использовать маску при занятиях спортом.

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