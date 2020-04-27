Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Мэр Праги Зденек Гржиб подтвердил, что полиция предоставила ему охрану.
Ранее в чешских СМИ появилась информация о том, что мэр Праги, а также староста района Прага-6 Онджрей Коларж взяты под охрану в связи с возникшей угрозой их безопасности после сноса памятника маршалу Коневу в столице Чехии.
"Охрана мне предоставлена чешской полицией, по их решению я не могу говорить о причинах и мерах, которые они принимают", - сказал Гржиб в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Он добавил, что не может говорить, связано ли это решение с информацией о готовившемся на него покушении. Мэр также не стал комментировать информацию о том, действительно ли к попытке покушения причастен "российский гражданин с дипломатическим паспортом" или спецслужбы РФ, которая ранее появилась в СМИ.
По словам Гржиба, охрана была ему предоставлена две недели назад, "в районе католической Пасхи".
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