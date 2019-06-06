Брюссель, 6 июня. ИНТЕРФАКС - России и Евросоюзу необходимо понять, какой должна быть сама модель отношений между ними, и это не менее важно, чем восстановить в полном объеме прежние контакты, считает постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Он надеется, что новые руководители институтов ЕС приложат усилия по восстановлению атмосферы доверия между ЕС и Россией.

"На смену "стратегическому партнерству" Россия-ЕС, которое мы определяли в качестве генеральной цели в 1990-е и особенно в 2000-е годы, не должно прийти то, чем его пытаются заменить некоторые силы в Брюсселе, - "взаимным стратегическим вызовом" или, в лучшем случае, "стратегическим соседством", - сказал он, выступая в четверг на сессии клуба "Валдай" в Санкт-Петербурге.

Текст выступления Чижова распространило постпредство РФ при ЕС в Брюсселе. "Единственный возможный вариант, я в этом уверен - это прагматичное партнерство на взаимоуважительной основе, предполагающее учет законных интересов друг друга и совместное определение подходов к решению глобальных и региональных задач", - отметил дипломат.

По его словам, 5 лет назад никто в ЕС не мог себе и представить, что кризис вокруг Украины затянется настолько, что у него появится своя собственная инерция. "Наиболее догадливые европейские политики поняли, что санкции в отношении России не работают, однако не знают, как выбираться из ловушки, в которую они или их предшественники сами себя загнали. Выход возможен только при выполнении украинской стороной Минских соглашений", - подчеркну российский постпред.

"Электоральные (на майских выборах в Европарламент - ИФ) достижения тех, кто считает, что антироссийские санкции попросту невыгодны их странам экономически и политически, должны бы заставить Брюссель задуматься", - сказал Чижов.

Он выразил надежду, что "новые "рулевые европроекта" (руководители институтов ЕС, которые приступят к работе осенью - ИФ) вынесут правильные уроки из опыта своих предшественников на российском направлении, будут смелее формировать подлинно самостоятельную внешнюю политику и на деле прикладывать усилия по восстановлению атмосферы доверия с нами".

1мн вв

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