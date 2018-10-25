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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 20:18 25.10.2018 - 20:18

*** Российский постпред не удивится, если Лондон обвинит Москву в смерти Ромео и Джульетты

Верона. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Проводимая в некоторых западных странах информационная война против России мешает развитию торговых отношений и доходит до абсурда, заявил в четверг постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Не может не сказываться на наших торгово-экономических отношениях и нынешняя параноидальная агиткампания против нашей страны, в ходе которой чуть ли не каждый день нам рассказывают то о вездесущих и всесильных русских хакерах, то об отправителях-неудачниках, разгуливающих по европейским улицам - кто с флаконами "новичка", кто с талонами московского такси", - сказал он на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"Поэтому я совершенно не удивлюсь, если в один прекрасный день в Лондоне додумаются до того, что Ромео и Джульетту, highly likely, отравили посланцы русского царя", - продолжил В.Чижов.

Трагедия героев Шекспира Ромео и Джульетты развернулась как раз в Вероне, где на этой неделе проходит Евразийский экономический форум.

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