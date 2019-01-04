Чижов не видит препятствий для успешного завершения строительства "Северного потока-2"

Брюссель. 4 января. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов не видит причин беспокоиться о судьбе газопровода "Северный поток-2", несмотря на непрекращающееся давление в отношении проекта в ЕС.

"У противников этого проекта могут быть разные мотивы: у кого-то, в том числе у некоторых руководителей ЕС, могут проступать свои "национальные уши", а у кого-то другого соответствующие взгляды могут быть навеяны океаническими ветрами", - сказал высокопоставленный российский дипломат в интервью "Интерфаксу".

"Как бы то ни было, на сегодняшний день реальное сооружение газопровода продолжается, и препятствий к его успешному и своевременному завершению я не вижу", - заявил В.Чижов.

"То, что этот проект нравится не всем, было известно с самого начала, - продолжил постпред. - Хотя, кстати сказать, этим "Северный поток-2" радикально отличается от "Северного потока-1", который ни у кого не вызвал никаких возражений ни по экологии, ни по геополитике, ни по экономике. Более того, он был в свое время отнесен к числу приоритетных проектов Евросоюза, призванных укрепить энергетическую безопасность ЕС".

По словам дипломата, на первый взгляд, это может показаться странным: "если две трубы лежат параллельно, то почему одна из них хорошая, а другая плохая?". "Ответ, наверное, в том, что политическая конъюнктура изменилась", - полагает В.Чижов.

"Но, как бы то ни было, позиция тех стран, которые заинтересованы больше других в реализации этого проекта, стран, где расположены европейские энергетические компании - его участники, дает определенные основания с оптимизмом смотреть на будущее газопровода", - отметил глава российской дипломатической миссии при Европейском союзе.

Полностью интервью В.Чижова будет опубликовано на сайте https://www.interfax.ru/.

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