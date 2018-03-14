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Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов не ждет мягкости от преемника Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США Майка Помпео.

"У меня нет оснований ожидать повышенной мягкости в подходе его (Р.Тиллерсона - ИФ) преемника (М.Помпео - ИФ)", - сказал В.Чижов в среду в интервью телеканалу "Евроньюс".

Он добавил, что не считает высказывания Р.Тиллерсона по "делу Скрипаля" причиной отстранения. "Я всё-таки убежден, что он (Рекс Тиллерсон) потерял место госсекретаря не из-за этого эпизода", - отметил постпред России при ЕС.

Накануне президент США Д.Трамп снял Р.Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. Место М.Помпео во главе ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.

эф во бп

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