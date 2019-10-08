Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 18:37

Брюссель. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов организовал во вторник рабочий обед с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером для обсуждения отношений ЕС и РФ и других вопросов международной политики, сообщило российское постпредство.

"Состоялся обмен мнениями по различным аспектам отношений Россия - ЕС и ряду актуальных международных вопросов, в том числе по ситуации на Украине и Западных Балканах", - говорится в коммюнике российской дипломатической миссии при Евросоюзе.

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