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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 21:07 01.06.2018 - 21:07

Брюссель. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов сообщил в пятницу о предстоящих в конце июня в Москве консультациях РФ - ЕС на уровне политических директоров.

"Через три недели Москва будет принимать встречу политических директоров России и ЕС", - сказал высокопоставленный российский дипломат, выступая в Брюсселе в Лотарингском клубе.

Текст его выступления на английском языке постпредство России при ЕС опубликовало на своем сайте.

В.Чижов отметил некоторое возобновление политического диалога между Евросоюзом и Россией.

В частности, напомнил, что в прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров и высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини встречались пять раз, в том числе обменялись визитами: глава дипломатии ЕС посетила Москву в апреле, а затем Сергей Лавров приехал в Брюссель в июле.

Российский дипломат также отметил, что за последние месяцы были проведены консультации между Россией и ЕС по целому ряду важных вопросов, в том числе по борьбе с терроризмом и по другим аспектам безопасности, по ситуации на Южном Кавказе и в Центральной Азии, по проблемам Ближнего Востока. В ближайшее время пройдут консультации по Западным Балканам, Совету Европы, ОБСЕ, Азии и Латинской Америке.

"К сожалению, эти события не могут заменить полноценного партнерства между Россией и ЕС, которое не так давно по праву называлось стратегическим", - констатировал глава российской дипломатической миссии при Европейском союзе.

Лотарингский клуб (Cercle de Lorraine - Club van Lotharingen) основан в 1998 году представителями двух основных языковых сообществ страны - франкоязычного и нидерландскоязычного. Свою задачу он видит в установлении связей и обмене информацией между руководителями частных и государственных предприятий, представителями творческих профессий, академической среды, политики и дипломатии.

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